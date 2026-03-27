Les Canadiens de Montréal poursuivent leur séquence victorieuse en l'emportant 2 à 1 face aux Blue Jackets de Columbus.

Dans un match serré aux allures de séries éliminatoires, le Tricolore a su faire la différence en temps réglementaire, évitant ainsi de laisser un point de bonus à son adversaire. Jayden Struble a ouvert la marque, mettant fin à une disette de 86 matchs, avant que le Québécois Zachary Bolduc ne scelle l'issue de la rencontre avec son premier but depuis le 23 décembre.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il explique aussi que l'ambiance était particulière lors du point de presse d'avant-match l'entraîneur-chef Martin St-Louis.

Ce dernier s'est montré peu loquace et visiblement agacé par les questions des journalistes concernant les changements à sa formation, une stratégie de rétention d'information qu'il semble avoir adoptée pour la fin de saison.

Autres sujets traités :