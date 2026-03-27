De nombreux internautes ont réalisé des vidéos avec l'intelligence artificielle en lien avec l'accident d'avion survenu il y a quelques jours à l'aéroport LaGuardia à New York.
Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle discuter de ce phénomène révélé par un article de La Presse, vendredi, au micro de l'animateur Patrick Lagacé.
«Les gens sont allés chercher les images sur les réseaux sociaux puis tirent des photos alors que c'est parfois même pas eux. Il y a aussi une vidéo IA qui circule, où on voit justement le pilote Antoine Forêt, de son enfance à sa vie d'aujourd'hui, sur de la musique un peu quétaine, fait par des gens qui l'ont probablement jamais vu de leur vie. Je trouve ça inapproprié et tellement indécent. Je n'ose même pas imaginer la famille.»