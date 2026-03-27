De nombreux internautes ont réalisé des vidéos avec l'intelligence artificielle en lien avec l'accident d'avion survenu il y a quelques jours à l'aéroport LaGuardia à New York.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle discuter de ce phénomène révélé par un article de La Presse, vendredi, au micro de l'animateur Patrick Lagacé.