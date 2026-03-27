Une école secondaire de Beauharnois a dû déployer son plan de mesures d'urgence à six reprises en moins d'un an, en raison de menaces à répétition à l'endroit de l'établissement.

Écoutez la journaliste Valérie Lebeuf discuter vendredi, au micro de l'animateur Patrick Lagacé, des codes rouges et jaunes qui ont été mis en place à la suite de menaces retrouvées dans les toilettes de l'école secondaire des Patriotes.