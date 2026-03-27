Une école secondaire de Beauharnois a dû déployer son plan de mesures d'urgence à six reprises en moins d'un an, en raison de menaces à répétition à l'endroit de l'établissement.
Écoutez la journaliste Valérie Lebeuf discuter vendredi, au micro de l'animateur Patrick Lagacé, des codes rouges et jaunes qui ont été mis en place à la suite de menaces retrouvées dans les toilettes de l'école secondaire des Patriotes.
«Évidemment, ça cause toute une angoisse pour les parents et pour les jeunes qui se retrouvent confinés dans leur classe, parce que ça prend en moyenne de 2 à 4 heures, pour que les policiers sécurisent les lieux et effectuent la vérification complète de l’établissement avant d’écarter tout risque pour la sécurité des élèves et du personnel. J'ai parlé avec la police de Châteauguay qui dessert aussi le territoire de Beauharnois et ce qu'on me dit, c'est ce que sont des messages de menaces écrits dans les toilettes des jeunes, c'est évidemment un endroit où on ne retrouve pas de caméras, donc, c'est difficile d'identifier l'auteur.»