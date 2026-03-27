Le duo saguenéen Angine de Poitrine s'apprête à conquérir la métropole. Dans sa chronique culturelle de vendredi, Catherine Brisson souligne que la formation sera l'une des têtes d'affiche gratuites de la 46e édition du Festival International de Jazz de Montréal.

Le groupe, qui bénéficie d'un immense «buzz» actuellement, se produira sur la scène principale extérieure de la place des Festivals le 27 juin prochain.

Écoutez Catherine Brisson aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Originaire de Chicoutimi, le groupe propose un mélange de musique émergente et progressive qui ne laisse personne indifférent, tant par leur sonorité que par leur identité visuelle marquée par les pois noirs et blancs et les masques.

Bien que leur style s'éloigne du jazz traditionnel, Catherine Brisson rappelle que le festival mise sur une programmation éclectique incluant du rock, du blues et du folk.

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