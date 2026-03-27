Phrase que disait Jean Lapierre

À l'occasion de sa chronique politique, Dimitri Soudas revient sur l'héritage de Jean Lapierre, dix ans après son décès dans un écrasement d'avion aux Îles-de-la-Madeleine.

Dimitri Soudas partage des souvenirs inédits de ses interactions avec Jean Lapierre à l'époque où il travaillait pour Stephen Harper. Il souligne l'authenticité et le respect que dégageait le regretté chroniqueur, capable de rassembler tous les adversaires politiques, notamment lors de son célèbre souper de homards.

«L'intégrité, c'est comme la virginité, c'est bien dur d'en ravoir», aimait citer Lapierre, une phrase qui résonne encore aujourd'hui selon le chroniqueur.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Par ailleurs, le Canada a officiellement atteint la cible de deux pour cent de son PIB en dépenses militaires fixée par l'OTAN.

Avec 63 milliards de dollars prévus en 2025, les investissements ont triplé depuis 2014. Dimitri Soudas précise toutefois qu'une part de cette réussite repose sur une «comptabilité créative», incluant désormais les dépenses de la Garde côtière et les pensions des vétérans, une pratique également utilisée par d'autres alliés.