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Tour d’horizon de l’actualité

«Des itinérants à Montréal sont décédés dans des grandes vagues de froid»

par 98.5

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21:02

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 mars 2026 06:33

Avec

Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Des itinérants à Montréal sont décédés dans des grandes vagues de froid»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, Patrick Lagacé aborde le décès tragique de deux hommes en situation d'itinérance, Serge et Valmont, survenu cette semaine dans des ressources du Cap Saint-Jacques.

La mairesse Soraya Martinez Ferrada, visiblement émue, a dénoncé l'insuffisance des moyens pour sauver ces vies vulnérables, pointant du doigt le manque de financement provincial et fédéral pour le logement social. L'animateur rappelle que la vie de rue accélère le vieillissement biologique et que l'accès à un véritable toit demeure l'enjeu crucial pour éviter de tels drames.

Le rapatriement des corps des pilotes Mackenzie Gunther et Antoine Forêt, victimes de l'écrasement d'Air Canada à l'aéroport La Guardia, a également marqué le Québec.

Des centaines de collègues ont rendu hommage à Montréal-Trudeau au jeune pilote de 30 ans, Antoine Forêt, dans une atmosphère de vive émotion.

Parallèlement, la pression politique s'accentue sur le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, dont le départ est réclamé par une motion à l'Assemblée nationale en raison de sa gestion de crise jugée linguistiquement déficiente.

Autres sujets traités:

  • La Ville de Laval doit embaucher un agent de sécurité privée pour surveiller la porte du nouveau quartier général de la police;
  • Compressions budgétaires imposées par la CAQ: une dizaine d'officiers supérieurs prennent une retraite anticipée;
  • L'ex-maire Gilles Vaillancourt poursuit la Ville de Laval pour plus de 3 millions de dollars;
  • Expansion de la SAQ: La société d'État prévoit vendre ses produits chez Costco et via Uber Eats;
  • Donald Trump repousse son ultimatum à l'Iran de dix jours;
  • Le nom de Donald Trump figurera désormais sur les billets de banque américains;
  • Dévoilement de la programmation du Festival international de jazz de Montréal.

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