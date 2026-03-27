À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, Patrick Lagacé aborde le décès tragique de deux hommes en situation d'itinérance, Serge et Valmont, survenu cette semaine dans des ressources du Cap Saint-Jacques.

La mairesse Soraya Martinez Ferrada, visiblement émue, a dénoncé l'insuffisance des moyens pour sauver ces vies vulnérables, pointant du doigt le manque de financement provincial et fédéral pour le logement social. L'animateur rappelle que la vie de rue accélère le vieillissement biologique et que l'accès à un véritable toit demeure l'enjeu crucial pour éviter de tels drames.

Le rapatriement des corps des pilotes Mackenzie Gunther et Antoine Forêt, victimes de l'écrasement d'Air Canada à l'aéroport La Guardia, a également marqué le Québec.

Des centaines de collègues ont rendu hommage à Montréal-Trudeau au jeune pilote de 30 ans, Antoine Forêt, dans une atmosphère de vive émotion.

Parallèlement, la pression politique s'accentue sur le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, dont le départ est réclamé par une motion à l'Assemblée nationale en raison de sa gestion de crise jugée linguistiquement déficiente.

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