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Décès de deux personnes

Itinérance à Montréal: la mairesse Soraya Martinez Ferrada émue aux larmes

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 mars 2026 07:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Itinérance à Montréal: la mairesse Soraya Martinez Ferrada émue aux larmes
Itinérance à Montréal: la mairesse Soraya Martinez Ferrada émue aux larmes / Christopher Katsarov / La Presse Canadienne

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, est revenue sur la charge émotive qui l'a terrassée cette semaine à la suite du décès de deux personnes en situation d'itinérance. 

Lors d'une conférence de presse initialement prévue pour parler de propreté, la mairesse a craqué en apprenant la mort de Serge et Valmont, deux habitués du milieu communautaire.

Pour elle, cette annonce semblait «complètement déconnectée» de la détresse vécue sur le terrain par les organismes, qui perdent une douzaine de personnes chaque année dans l'anonymat.

Écoutez la mairesse Soraya Martinez Ferrada aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle martèle l'importance de placer la dignité humaine au cœur des solutions. Elle insiste sur la nécessité d'humaniser ces drames:

«Ce n'est pas normal qu'on perde des gens quand on a les moyens de les sauver»

Soraya Martinez Ferrada

Malgré la tragédie, la mairesse croit que Montréal est sur la bonne voie, citant le modèle finlandais du «Logement d'abord» comme source d'inspiration.

Elle interpelle toutefois le gouvernement fédéral, déplorant le non-renouvellement de certains programmes de financement essentiels, affirmant que la ville ne peut porter seule ce fardeau national.

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