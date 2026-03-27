La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, est revenue sur la charge émotive qui l'a terrassée cette semaine à la suite du décès de deux personnes en situation d'itinérance.

Lors d'une conférence de presse initialement prévue pour parler de propreté, la mairesse a craqué en apprenant la mort de Serge et Valmont, deux habitués du milieu communautaire.

Pour elle, cette annonce semblait «complètement déconnectée» de la détresse vécue sur le terrain par les organismes, qui perdent une douzaine de personnes chaque année dans l'anonymat.

Écoutez la mairesse Soraya Martinez Ferrada aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle martèle l'importance de placer la dignité humaine au cœur des solutions. Elle insiste sur la nécessité d'humaniser ces drames: