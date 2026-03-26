Hausse de la violence chez les jeunes femmes

Une adolescente de 17 ans a poignardé une jeune femme de 20 ans, mercredi, au cours d'une dispute survenue dans un logement de la 21e avenue, près de Saint-Zotique, dans le secteur de Rosemont à Montréal.

La victime a subi une blessure superficielle à une épaule.

La suspecte en cause a pris la fuite avant l'arrivée des policiers et était toujours recherchée en milieu de soirée mercredi.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point jeudi à Lagacé le matin.

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