Chronique financière

Face aux conflits qui se déroulent actuellement sur la planète, de nombreuses personnes s'interrogent sur leurs placements: sont-ils à leur insu, en train de financièrement contribuer à une guerre à laquelle ils s'opposent?

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond expliquer comment décortiquer ses placements, vendredi, au micro de l'animateur Patrick Lagacé.