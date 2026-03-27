Chronique financière

Face aux conflits qui se déroulent actuellement sur la planète, de nombreuses personnes s'interrogent sur leurs placements: sont-ils à leur insu, en train de financièrement contribuer à une guerre à laquelle ils s'opposent?
Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond expliquer comment décortiquer ses placements, vendredi, au micro de l'animateur Patrick Lagacé.
«Avec le contexte international, des gens viennent nous voir et ils sont comme: "Heille, dans quoi j'ai investi? Parce que sur le portail en ligne, ça dit que je suis investi dans le fonds X, Y, Z... mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans?" Normalement, quand tu fais un investissement, la personne qui s'en occupe est censée te remettre un aperçu de fonds. Ça va te donner une base. Ça te donne seulement les dix premiers. Donc ce n’est pas parfait. Par contre, il y a des gens maintenant qui nous disent d'investir dans des placements qui respectent les critères ESG.»
Alexandre Leblond explique d'ailleurs ce que sont ces critères ESG.