Conflit au Moyen-Orient

En raison de la hausse récente des prix mondiaux des carburants, la compagnie VIPorter met en place un supplément carburant sur les réservations de tous ses vols, et ce, à compter du 23 mars.
L’entreprise confirme que cette mesure est temporaire et que les réservations existantes ne sont pas concernées.
Écoutez Éric Boissonneault, vice-président de l'association des agences de voyages du Québec, brosser le portrait de la situation, mardi, au micro de l'émission La commission.
«Ça va en fonction du kilométrage du temps de vol. Donc, pour un petit vol, le plus commun avec VIPorter, c'est Montréal-Toronto, on parle d'à peu près 25 $ de plus par personne.»