Conflit au Moyen-Orient

En raison de la hausse récente des prix mondiaux des carburants, la compagnie VIPorter met en place un supplément carburant sur les réservations de tous ses vols, et ce, à compter du 23 mars.

L’entreprise confirme que cette mesure est temporaire et que les réservations existantes ne sont pas concernées.

Écoutez Éric Boissonneault, vice-président de l'association des agences de voyages du Québec, brosser le portrait de la situation, mardi, au micro de l'émission La commission.