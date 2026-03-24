Pénurie de contrôleurs et sécurité aérienne

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviennent sur l'accident mortel à l'aéroport LaGuardia de New York.
L'expert Jean-Marc Ledoux explique qu'une «incursion de piste» s'est produite au moment où le véhicule a ignoré l'ordre d'arrêt du contrôleur, malgré une autorisation initiale de traverser.
Est-ce que la pénurie de contrôleurs aériens a été le facteur déterminant de cette tragédie?
Écoutez Jean-Marc Ledoux, ancien pilote de ligne et enquête du Bureau de la Sécurité du Transport à la retraite, mardi midi à La commission.
Autre sujet abordé:
- L'ouverture des vols commerciaux à l'aéroport de Saint-Hubert en juin 2026.