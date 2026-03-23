Cause devant la Cour suprême

Tous les regards seront tournés vers la Cour suprême alors que s'ouvrent lundi les audiences sur la contestation de la Loi sur la laïcité de l’État du gouvernement de François Legault.

La loi 21 interdit à certains employés du secteur public de porter des signes religieux dans le cadre de leurs fonctions, au nom de la neutralité de l'État.

Il sera aussi question de la clause dérogatoire et des conditions dans lesquelles celle-ci peut être invoquée pour suspendre les droits et liberté dans le but de faire respecter cette loi.

C'est 61 groupes et intervenants qui seront entendus par la Cour, et plus de 140 avocats seront présents.

Mais quels sont les principaux point débattus et pourquoi est-ce une cause marquante sur le plan constitutionnel?

Écoutez Louis-Philippe Lampron, professeur de droit à l’Université Laval et constitutionnaliste, décortiquer le tout, lundi, à l'émission La commission.