Martin St-Louis perd patience en point de presse

Martin St-Louis a perdu patience devant les journalistes à l'issue de l'entraînement des Canadiens, jeudi avant-midi.

L'entraîneur-chef s'est montré exaspéré face aux questions des journalistes sur les gardiens de but. Ce n'est pas la première fois par ailleurs que Martin St-Louis réagit négativement à une question des journalistes sur les gardiens.

Écoutez le journaliste sportif à La Presse, Guillaume Lefrançois, revenir sur la réaction de l'entraîneur face aux questions des journalistes, jeudi.