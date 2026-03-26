Malgré la crise de l'habitation

Un rapport de la société de conseil en immobilier Côté Mercier révélé par le quotidien La Presse indique que seulement 57 % des nouveaux logements trouvent actuellement preneur au Québec.
La situation est encore plus frappante pour les projets en cours puisque à peine 10 % des appartements encore en chantier sont réservés.
La capacité de payer des locataires a-t-elle atteint son maximum?
Écoutez à ce sujet Raymond Paré, vice-président de COGIR, jeudi, à La commission.
«Les coûts de construction ne sont pas sur le point de ralentir. Au contraire, les augmentations vont se poursuivre. À moins que l'on commence à subventionner tout ce qui se bâtit, la problématique d'accessibilité va devenir permanente.»