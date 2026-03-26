Le grand dilemme de l’accès à la propriété

Le rêve de la maison unifamiliale s'éloigne-t-il pour de bon?

Marie-Ève Tremblay en discute avec la courtière Mélanie Bergeron: malgré des frais en hausse, le condo reste la porte d'entrée la plus accessible, avec un écart de prix médian de près de 180 000 $ à Montréal.

Mais attention, la vie en copropriété n'est pas qu'une question de budget!

Entre les réunions de syndicat houleuses et le manque flagrant de grands logements adaptés aux familles, le condo divise.

Est-ce un tremplin financier intelligent ou un enfer de voisinage?

Un tour d'horizon essentiel pour quiconque jongle avec ses projets d'achat.

Écoutez Mélanie Bergeron, courtière en immobilier, décrire le marché actuel des condos, jeudi à Radio textos.