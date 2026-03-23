Chronique politique

Tous les regards seront tournés vers la Cour suprême alors que s'ouvrent les audiences sur la contestation de la Loi sur la laïcité de l’État du gouvernement de François Legault.

La loi 21 interdit à certains employés du secteur public de porter des signes religieux dans le cadre de leurs fonctions, au nom de la neutralité de l'État.

Il sera aussi question de la clause dérogatoire et des conditions dans lesquelles celle-ci peut être invoquée pour suspendre les droits et liberté dans le but de faire respecter cette loi

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas se pencher sur les scénarios possibles pour cette cause, lundi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.