Du «terrorisme économique»?

L'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, qui copréside le Conseil d'affaires Canada-Émirats arabes unis, commente la déclaration percutante du ministre de l'Industrie des Émirats qualifiant l'usage du détroit d'Ormuz comme arme d'acte de «terrorisme économique».

L'ex-politicien souligne l'importance géopolitique et économique cruciale de cette région pour le Canada, rappelant que la Caisse de dépôt et placement du Québec y a investi 5 milliards de dollars en 2022 dans les infrastructures portuaires de DP World.

Écoutez le coprésident du Comité d’affaires Canada-Émirats arabes unis et avocat chez Therrien Couture Jolicoeur, Jean Charest, faire le point, lundi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.