Un voyage familial vire au cauchemar

Un jeune Québécois de 19 ans, Tristan Primeau-Poitras, a été tué par balle lors d'une tentative de vol de scooter survenue à Puerto Plata en République dominicaine.

L'attaque se serait produite vers 5h00 du matin sur une route de la région.

Des coups de feu ont atteint la victime, originaire de Sainte-Julienne, qui a succombé à ses blessures malgré son transport vers un centre de soins.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point avec Patrick Lagacé mercredi matin.

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