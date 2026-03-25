Un voyage familial vire au cauchemar

Un jeune Québécois de 19 ans, Tristan Primeau-Poitras, a été tué par balle lors d'une tentative de vol de scooter survenue à Puerto Plata en République dominicaine.
L'attaque se serait produite vers 5h00 du matin sur une route de la région.
Des coups de feu ont atteint la victime, originaire de Sainte-Julienne, qui a succombé à ses blessures malgré son transport vers un centre de soins.
Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point avec Patrick Lagacé mercredi matin.
Autres sujets abordés
- Deux cinémas montréalais visés par des coups de feu en 24 heures;
- Le SPVM recherche d'autres victimes potentielles de Rosenthal Jr Dorleans, un agresseur sexuel récidiviste.
Source: Photo fournie par le SPVM