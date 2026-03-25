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Justice et faits divers
Un voyage familial vire au cauchemar

Un Québécois de 19 ans tué par balle en République dominicaine

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 mars 2026 06:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Un Québécois de 19 ans tué par balle en République dominicaine
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un jeune Québécois de 19 ans, Tristan Primeau-Poitras, a été tué par balle lors d'une tentative de vol de scooter survenue à Puerto Plata en République dominicaine.

L'attaque se serait produite vers 5h00 du matin sur une route de la région.

Des coups de feu ont atteint la victime, originaire de Sainte-Julienne, qui a succombé à ses blessures malgré son transport vers un centre de soins. 

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point avec Patrick Lagacé mercredi matin.

Autres sujets abordés

  • Deux cinémas montréalais visés par des coups de feu en 24 heures;
  • Le SPVM recherche d'autres victimes potentielles de Rosenthal Jr Dorleans, un agresseur sexuel récidiviste.
Photo fournie par le SPVM

Source: Photo fournie par le SPVM

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