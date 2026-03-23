Nombreuses critiques

Les critiques sont nombreuses après deux alertes Amber, et leur sonnerie stridente en pleine nuit, en quelques semaines.

Le capitaine Benoît Richard, de la Sûreté du Québec, défend la façon de faire pour retrouver rapidement des enfants disparus qu'on croit en danger.

Le policier souligne qu'il y a environ 10 000 disparitions par année au Québec et qu'à peine 24 alertes Amber ont été signalées depuis 2003.

Écoutez le capitaine Benoît Richard, porte-parole de la Sûreté du Québec, faire le point et réagir aux critiques lundi à La commission.