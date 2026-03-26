Course aux séries dans l'Est

Avec un classement qui se resserre dans l'Association de l'Est, notamment en raison de la victoire des Bruins face aux Sabres mercredi, le Tricolore doit absolument l'emporter face aux Blue Jackets de Columbus jeudi soir au Centre Bell.

La formation de Martin St-Louis pourrait ainsi se donner un petit «coussin».

L'excellent travail de Jakub Dobes lors du dernier affrontement face à la Caroline laisse présager qu'il pourrait obtenir le départ face à une équipe de Columbus métamorphosée depuis l'arrivée de l'entraîneur Rick Bowness en janvier dernier.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque mettre la table en vue de cet autre match important pour le Tricolore jeudi.

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