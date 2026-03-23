Gestion de l'effectif du CF Montréal

Pour la deuxième fois cette saison, le CF Montréal a joué à 11 contre 10 avec une avance d'un but contre un adversaire qui a néanmoins inscrit deux buts pour le couler.
Écoutez l'ancien joueur Patrice Bernier commenter la défaite de dimanche contre le FC Cincinnati avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Comment diable le FC Montréal a-t-il pu encaisser deux buts à 11 contre 10?
- Patrice Bernier conteste les changements d'effectifs de l'entraîneur Marco Donadel en deuxième demie;
- Le manque de confiance envers certains joueurs offensifs
- La nécessité d’améliorer la concentration défensive avant d’affronter la Nouvelle-Angleterre.
- On note quand même quelques améliorations pour le CF Montréal lors des derniers matchs;
- Bernier estime que Donadel est trop conservateur quant à la gestion de son banc.