Gestion de l'effectif du CF Montréal

Pour la deuxième fois cette saison, le CF Montréal a joué à 11 contre 10 avec une avance d'un but contre un adversaire qui a néanmoins inscrit deux buts pour le couler.

Écoutez l'ancien joueur Patrice Bernier commenter la défaite de dimanche contre le FC Cincinnati avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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