Alors que Téhéran rejette officiellement le plan de paix en quinze points de Donald Trump, le spécialiste Thomas Juneau analyse une situation complexe où la diplomatie de coulisse persiste.

Malgré le refus public, l'Iran semble ouvert à des pourparlers basés sur une contre-offre, tandis que des pays comme le Pakistan, la Turquie et l’Égypte tentent une médiation.

Si l'Iran inflige des dommages économiques via le détroit d'Ormuz, il subit en retour des frappes dévastatrices sur ses infrastructures.

L’enjeu post-conflit se cristallise désormais sur le contrôle permanent du détroit d’Ormuz, une ambition iranienne qui inquiète la communauté internationale.

Écoutez Thomas Juneau, professeur titulaire École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, mercredi.