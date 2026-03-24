Coupe du monde Street Child

Dix adolescentes de 13 à 17 ans qui sont issues de parcours difficiles, qui grandissent dans un environnement pas toujours facile et qui ont commencé à s'entraîner au soccer pourront représenter le Canada dans un tournoi international au Mexique du 5 au 15 mai.

Écoutez Rebecca Sueur, présidente et fondatrice de Rêves Passion Montréal, expliquer le cheminement de cette initiative au micro de Philippe Cantin.

Les jeunes filles n’y vont pas seulement pour jouer. Elles iront aussi parler devant des décideurs internationaux de sujets comme l’accès à l’éducation, l’identité légale et la protection contre la violence.

Le sport comme levier social: la Street Child World Cup, un tournoi international qui met le sport au service des droits des enfants;

Du gymnase de quartier à la scène internationale: comment on construit une équipe nationale avec des adolescentes qui se rencontrent pour la première fois (et qui n'ont jamais joué);

Le pouvoir du sport chez les jeunes filles: confiance, solidarité et accès à une expérience sportive internationale qui peut changer un parcours.