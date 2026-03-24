Réduction des bagarres

À la suite d'un dossier publié dans La Presse concernant l'impact de l'interdiction des cellulaires en classe, Francis Côté, président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE), souligne que cette mesure semble déjà porter ses fruits, bien que les données statistiques officielles ne soient attendues qu'en fin d'année.

Selon lui, l'absence de téléphones permet de réduire les conflits familiaux qui s'invitaient autrefois à l'école et limite le phénomène des bagarres filmées, souvent organisées pour «faire le show» sur les réseaux sociaux.

Écoutez Francis Côté aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.