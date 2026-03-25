Conflit au Moyen-Orient

Le prix de l'essence a énormément augmenté en raison du conflit qui se déroule au Moyen-Orient. Quel montant êtes-vous prêt à payer pour l'essence? Envisagez-vous une transition vers les véhicules électriques?
Ce sont les questions que les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez posent aux auditeurs, mercredi.
Écoutez le journaliste chez Ecoloauto.com, Luc-Olivier Chamberland, accompagner cette discussion à l'émission La commission.
«C'est sûr qu'à chaque fois qu'on ajoute un dix sous supplémentaire, il y a une réflexion qui se fait. Mais là, le cap du 2 $, de mémoire d'homme, je ne me rappelle pas avoir déjà vu ça au Québec ni au Canada. C'est quand même une barre psychologique qui fait très mal. Donc, il y en a beaucoup qui vont devoir réajuster leurs habitudes de consommation et de transport pour amoindrir un peu l'impact économique du prix de l'essence.»