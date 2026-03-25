Conflit au Moyen-Orient

Le prix de l'essence a énormément augmenté en raison du conflit qui se déroule au Moyen-Orient. Quel montant êtes-vous prêt à payer pour l'essence? Envisagez-vous une transition vers les véhicules électriques?

Ce sont les questions que les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez posent aux auditeurs, mercredi.

Écoutez le journaliste chez Ecoloauto.com, Luc-Olivier Chamberland, accompagner cette discussion à l'émission La commission.