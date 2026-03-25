Nouvelles en rafales

L'entreprise Meta a été condamnée pour mise en danger de mineurs par l'État du Nouveau-Mexique dans le cadre d'un procès civil et devra verser 375 millions américains en dommages et intérêts.
Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter, mercredi, à l'émission La commission.
«Meta était pointée du doigt parce qu'elle n'a pas assuré la sécurité des enfants sur les plateformes que sont Facebook et Instagram. Et bravo! Bravo parce que c'est une décision qui va faire jurisprudence. C'est historique en fait comme décision.»