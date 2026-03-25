 Aller au contenu
Nouvelles en rafales

Meta condamnée pour mise en danger de mineurs par l’État du Nouveau-Mexique

par 98.5

0:00
3:40

Entendu dans

La commission

le 25 mars 2026 13:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Meta condamnée pour mise en danger de mineurs par l’État du Nouveau-Mexique
La commission / Cogeco Média

L'entreprise Meta a été condamnée pour mise en danger de mineurs par l'État du Nouveau-Mexique dans le cadre d'un procès civil et devra verser 375 millions américains en dommages et intérêts. 

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter, mercredi, à l'émission La commission

«Meta était pointée du doigt parce qu'elle n'a pas assuré la sécurité des enfants sur les plateformes que sont Facebook et Instagram. Et bravo! Bravo parce que c'est une décision qui va faire jurisprudence. C'est historique en fait comme décision.»

Nathalie Normandeau

Vous aimerez aussi

Le Danemark et l'Europe durcissent le ton face aux demandeurs d'asile
La commission
Le Danemark et l'Europe durcissent le ton face aux demandeurs d'asile
0:00
9:27
Donald Trump évoque un «cadeau» de l'Iran
Le Québec maintenant
Donald Trump évoque un «cadeau» de l'Iran
0:00
7:15
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«J'ai interviewé quatorze premiers ministres au fédéral» -Jean Brisson
Rattrapage
Animateur de radio à Rimouski à 95 ans
«J'ai interviewé quatorze premiers ministres au fédéral» -Jean Brisson
Décès de Jacques Gatien, le père des produits Starfrit
Rattrapage
Un homme visionnaire
Décès de Jacques Gatien, le père des produits Starfrit
Hausse du prix de l'essence: envisagez-vous un changement vers l'électrique?
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient
Hausse du prix de l'essence: envisagez-vous un changement vers l'électrique?
Stade olympique: le nouvel anneau technique est maintenant en place
Rattrapage
Le projet respecte le budget
Stade olympique: le nouvel anneau technique est maintenant en place
Un mystérieux «cadeau» de l'Iran pour Donald Trump?
Rattrapage
Dossier intrigant
Un mystérieux «cadeau» de l'Iran pour Donald Trump?
«Julien Lacroix a été victime d'une condamnation digne du Moyen Âge»
Rattrapage
Culture de l'annulation?
«Julien Lacroix a été victime d'une condamnation digne du Moyen Âge»
Michael Rousseau maintient le cap malgré les appels à la démission
Rattrapage
L’absence de français: un manque de compassion?
Michael Rousseau maintient le cap malgré les appels à la démission
Carte de crédit: retour du solde en temps réel sur AccèsD chez Desjardins
Rattrapage
D'ici quelques jours
Carte de crédit: retour du solde en temps réel sur AccèsD chez Desjardins
Conflit Iran-États-Unis: Téhéran rejette le plan de paix de Trump
Rattrapage
Détroit d'Ormuz
Conflit Iran-États-Unis: Téhéran rejette le plan de paix de Trump
Unilinguisme chez Air Canada: Michael Rousseau sur un siège éjectable?
Rattrapage
Tempête politique et sociale
Unilinguisme chez Air Canada: Michael Rousseau sur un siège éjectable?
«Si t'es pas capable d'apprendre deux phrases en français, dégage de ton poste!»
Rattrapage
Déclaration unilingue du président d'Air Canada
«Si t'es pas capable d'apprendre deux phrases en français, dégage de ton poste!»
Les camions ne sont pas les seuls responsables des ornières sur nos routes
Rattrapage
Dégradation du réseau routier
Les camions ne sont pas les seuls responsables des ornières sur nos routes
Réparer un système antipollution : «C'est entre 20 000 et 25 000$»
Rattrapage
Nombreux camionneurs qui le désactivent
Réparer un système antipollution : «C'est entre 20 000 et 25 000$»
L’interdiction des cellulaires réduit-elle la violence dans les écoles?
Rattrapage
Réduction des bagarres
L’interdiction des cellulaires réduit-elle la violence dans les écoles?