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Dossier intrigant

Un mystérieux «cadeau» de l'Iran pour Donald Trump?

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 25 mars 2026 13:50

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

Un mystérieux «cadeau» de l'Iran pour Donald Trump?
Frédérick Gagnon / Cogeco Média

Alors que les tensions persistent au Moyen-Orient, un dossier intrigant retient l’attention: un mystérieux «cadeau» de plusieurs milliards de dollars que l’Iran aurait offert à Donald Trump.

Bien que les détails demeurent flous, cet échange, lié aux secteurs du pétrole et du gaz, soulève de nombreuses questions sur la nature des négociations actuelles entre le président américain et Téhéran.

Écoutez le chroniqueur Frédérick Gagnon aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Selon Frédérick Gagnon, l'ambiguïté règne, puisque Trump refuse de dévoiler l'identité de ses interlocuteurs, affirmant craindre pour leur vie. Pendant ce temps, certains leaders iraniens ironisent sur la situation, suggérant que le président négocie peut-être avec lui-même pour convaincre sa propre population que les relations diplomatiques progressent.

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