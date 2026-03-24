Le mystère plane de moins en moins sur le retour de Céline Dion sur scène.

Après des années d'absence pour des raisons de problèmes de santé, la star internationale multiplie les indices pointant vers une série de spectacles à la Défense Arena de Paris dès l'automne prochain, possiblement à raison de deux soirs par semaine dans cette enceinte de 40 000 places.

Une campagne de marketing intensive, incluant 250 affiches dans les rues de la Ville Lumière et des publications nostalgiques sur ses réseaux sociaux, laisse présager une annonce officielle imminente, potentiellement le 30 mars, jour de son anniversaire.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson faire le point à Lagacé le matin mardi.