Stratégie électorale

Le Parti québécois modifie sa stratégie en repoussant son projet de référendum à la fin d'un premier mandat plutôt qu'en début de mandat, invoquant le contexte politique et économique américain.
Pour les analystes, cette décision permet à Paul St-Pierre Plamondon d'adoucir une image jugée parfois rigide et d'essayer de renouer avec les électeurs hésitants.
Écoutez les analyses politiques de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez sur la stratégie du Parti québécois.
«Ça lui donne l'image d'un gars qui est plus stratège et ça, c'est important pour lui. Il n'avait pas l'air d'un gars qui était stratège, il avait l'air d'un gars qui était bocké.»
Alors que la campagne électorale approche, le chef souverainiste tente de rassurer la population en démontrant qu'il peut gouverner de manière prévisible.Toutefois, cette décision suscite déjà de vives réactions dans la classe politique.
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