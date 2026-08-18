Stratégie électorale

Le Parti québécois modifie sa stratégie en repoussant son projet de référendum à la fin d'un premier mandat plutôt qu'en début de mandat, invoquant le contexte politique et économique américain.

Pour les analystes, cette décision permet à Paul St-Pierre Plamondon d'adoucir une image jugée parfois rigide et d'essayer de renouer avec les électeurs hésitants.

Écoutez les analyses politiques de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez sur la stratégie du Parti québécois.