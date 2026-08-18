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Stratégie électorale

Référendum différé: un «calcul stratégique» de Paul St-Pierre Plamondon

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Entendu dans

La commission

le 18 août 2026 12:38

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Référendum différé: un «calcul stratégique» de Paul St-Pierre Plamondon
La commission / Cogeco Média

Le Parti québécois modifie sa stratégie en repoussant son projet de référendum à la fin d'un premier mandat plutôt qu'en début de mandat, invoquant le contexte politique et économique américain. 

Pour les analystes, cette décision permet à Paul St-Pierre Plamondon d'adoucir une image jugée parfois rigide et d'essayer de renouer avec les électeurs hésitants.

Écoutez les analyses politiques de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez sur la stratégie du Parti québécois.

«Ça lui donne l'image d'un gars qui est plus stratège et ça, c'est important pour lui. Il n'avait pas l'air d'un gars qui était stratège, il avait l'air d'un gars qui était bocké.»

Luc Ferrandez

Alors que la campagne électorale approche, le chef souverainiste tente de rassurer la population en démontrant qu'il peut gouverner de manière prévisible.Toutefois, cette décision suscite déjà de vives réactions dans la classe politique.

Autres sujets abordés

  • Le résultat des derniers sondages plaçant Paul St-Pierre Plamondon en tête des leaders incarnant le changement;
  • Les réactions de Ruba Ghazal à la décision du Parti québécois;
  • Les risques d'une campagne électorale particulièrement longue de 39 jours.

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