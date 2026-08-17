Ce que nous retenons de l'actualité du jour

Le premier ministre canadien Mark Carney aura une rencontre avec le président américain Donald Trump mercredi.

C'est du moins ce qu'a affirmé M. Carney lundi, ajoutant que les Canadiens sont maîtres chez eux, un message clairement envoyé aux Américains.

Écoutez cette discussion de fin d'émission entre les animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, lundi, à La commission.

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