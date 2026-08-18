Pas de référendum avant 2029 avec le PQ

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a confirmé sa volonté d’organiser, s’il est élu aux prochaines élections, un référendum sur la souveraineté du Québec, mais seulement après le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche.

Pour les autres candidats, comme le chef du Parti libéral du Québec, cette annonce fait mouche. Ce dernier estime que le PQ ne fait que repousser l’échéance sans changer sa stratégie.

Écoutez le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, analyser le tout, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.