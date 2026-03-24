Une voix conservatrice à l'Assemblée nationale

La députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, officialise son adhésion au Parti conservateur du Québec (PCQ) après avoir quitté la CAQ.

Accompagnée du chef Éric Duhaime, elle justifie ce saut par un désir d'honnêteté envers ses citoyens et une volonté de promouvoir la décentralisation et l'exploitation des ressources naturelles, malgré ses positions passées contre les gaz de schiste.

Le chef du PCQ voit en elle une candidate complémentaire possédant une précieuse expérience ministérielle.

Le débat s'est toutefois animé lorsque l'animateur Luc Ferrandez a confronté les deux alliés sur les déclarations passées de Duhaime concernant la Gaspésie et la gestion de la COVID-19.

Écoutez Maïté Blanchette Vézina, future candidate du PCQ et Éric Duhaime, chef du PCQ, mardi midi, à La commission.