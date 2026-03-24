Assouplir le critère de dangerosité d'un individu

La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a déposé un projet de loi 23 qui vise à mieux encadrer les personnes dont la santé mentale pourrait représenter des risques pour leur sécurité et celle des autres, mardi, à l'Assemblée nationale.

Écoutez l'animatrice et chroniqueuse Nathalie Normandeau en discuter au micro de l'animateur Philippe Cantin.