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Politique provinciale
Assouplir le critère de dangerosité d'un individu

«C'est fou à quel point un mot peut changer la portée d'une loi»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 mars 2026 17:34

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«C'est fou à quel point un mot peut changer la portée d'une loi»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a déposé un projet de loi 23 qui vise à mieux encadrer les personnes dont la santé mentale pourrait représenter des risques pour leur sécurité et celle des autres, mardi, à l'Assemblée nationale.

Écoutez l'animatrice et chroniqueuse Nathalie Normandeau en discuter au micro de l'animateur Philippe Cantin. 

«Si je résume l'esprit de la loi qu'elle a déposé, c'est qu'on assouplit le critère lié à la dangerosité d'un individu. C'est fou à quel point le changement d'un mot dans une loi peut changer la portée de ladite loi.»

Nathalie Normandeau

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