Assouplir le critère de dangerosité d'un individu

La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a déposé un projet de loi 23 qui vise à mieux encadrer les personnes dont la santé mentale pourrait représenter des risques pour leur sécurité et celle des autres, mardi, à l'Assemblée nationale.
Écoutez l'animatrice et chroniqueuse Nathalie Normandeau en discuter au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«Si je résume l'esprit de la loi qu'elle a déposé, c'est qu'on assouplit le critère lié à la dangerosité d'un individu. C'est fou à quel point le changement d'un mot dans une loi peut changer la portée de ladite loi.»