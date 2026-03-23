Ses propos sur la bureaucratie d'Ottawa fait jaser

Lors de son passage à l'émission Les Mordus, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a été catégorique quant au sort des fonctionnaires fédéraux dans un Québec indépendant.

Pour éviter le dédoublement et la bureaucratie, il affirme que des suppressions de postes seront inévitables afin de récupérer les milliards de dollars envoyés à Ottawa. Bien que certains y voient une erreur politique, d'autres saluent la franchise du leader souverainiste, qui refuse de pratiquer la langue de bois sur les enjeux concrets de l'accession à la souveraineté.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commenter les propos de PSPP quant au sort des fonctionnaires fédéraux dans un Québec indépendant.