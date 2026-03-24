Hospitalisation forcée et problèmes psychologiques

Québec doit déposer mardi un projet de loi qui vise à moderniser la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, la loi P-38.

Le meurtre crapuleux d'un propriétaire de dépanneur du Plateau Mont-Royal il y a deux semaines motive cette décision.

Xavier Gellatly, un homme au passé extrêmement violent, est accusé du meurtre.

L'objectif est d'assouplir le critère de dangerosité pour hospitaliser quelqu'un contre son gré.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez concernant projet de loi visant à moderniser la loi P-38, mardi, à Lagacé le matin.

Selon lui, le système actuel privilégie, selon lui, la liberté individuelle au détriment de la sécurité publique et estime que la réforme de la loi est plus que nécessaire.