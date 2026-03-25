Grosse victoire des Canadiens

Après un début de match difficile, les Canadiens de Montréal ont orchestré une remontée impressionnante pour l'emporter 5-2 contre les Hurricanes.

Dominé en première période, le Tricolore a complètement changé de visage lors des deux tiers suivants, porté par l'opportunisme de ses attaquants et une performance étincelante de Jakub Dobes devant le filet.

Les Blue Jackets de Columbus seront les prochains adversaires du CH, ce jeudi, au Centre Bell.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter la victoire des Canadiens face à la meilleure équipe de l'Est, mercredi, à Lagacé le matin.