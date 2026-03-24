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Société
Théorie du complot

Jeffrey Epstein vivant en Floride? La vidéo de son sosie qui enflamme le Web

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 mars 2026 08:57

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Jeffrey Epstein vivant en Floride? La vidéo de son sosie qui enflamme le Web
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux a récemment enflammé les théories du complot, laissant croire que le défunt multimilliardaire Jeffrey Epstein serait toujours en vie et circulerait librement au volant d'une décapotable en Floride.

La ressemblance frappante entre le conducteur filmé sur l'autoroute 95 et Epstein a poussé plusieurs internautes à remettre en doute son décès.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point sur cette troublante ressemblance, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Toutefois, l'homme derrière le volant est bel et bien réel et a tenu à rectifier les faits pour mettre fin à la confusion.

Se faisant appeler «Palm Beach Pete» sur Instagram, ce résident de la Floride a publié sa propre vidéo pour confirmer qu'il n'est pas le célèbre détenu, malgré les rumeurs persistantes qui circulaient depuis une semaine et demie.

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