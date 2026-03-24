Le fléau des systèmes antipollution contournés

S’appuyant sur un reportage de l’émission Enquête, Luc Ferrandez dénonce une pratique répandue chez les camionneurs québécois: le retrait des systèmes antipollution pour économiser sur les frais de réparation et de carburant.

Cette modification rend un seul camion 34 fois plus polluant que la normale.

Il critique sévèrement le laxisme du gouvernement de la CAQ, soulignant qu'aucune contravention n'a été donnée à ce sujet depuis 2023, rappelant les conséquences mortelles des particules fines sur la santé, incluant des risques accrus de cancers, de maladies cardiovasculaires et même de démence.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, mardi matin, au micro de Patrick Lagacé.