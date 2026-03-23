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Justice et faits divers
Rencontrée par les enquêteurs de la SQ

Alerte Amber: la mère a été libérée sous promesse de comparaître

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 mars 2026 05:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alerte Amber: la mère a été libérée sous promesse de comparaître
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

La mère de 29 ans qui était recherchée dans la foulée de l'alerte Amber déclenchée dimanche matin à Trois-Rivières, a été rencontrée par les enquêteurs de la Sûreté du Québec avant d'être libérée sous promesse de comparaître.

Bien que les accusations officielles ne soient pas encore confirmées par le DPCP, on peut vraisemblablement s'attendre à des chefs d'accusation d'enlèvement.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle explique que les deux enfants, âgés de deux et quatre ans, ont été retrouvés sains et saufs à Saint-Paulin, en Mauricie, grâce à la vigilance et à la collaboration cruciale du public à la suite du signalement.

Malgré le caractère brusque de l'alerte tôt le matin, elle rappelle aussi que cet événement démontre une fois de plus l'efficacité du système pour mobiliser la population rapidement.

«La collaboration du public a été précieuse dans cette histoire-là. Puis ça nous prouve aussi que ça fonctionne [...] Le but, c’est que les gens soient éveillés, puis regardent autour d'eux. Puis, dans ce cas-là, ça semble avoir fonctionné.»

Bénédicte Lebel

Autres sujets traités:

  • Une femme a perdu la vie dans un incendie à Saint-Mathieu, en Montérégie;
  • Deux hommes poignardés dimanche matin à Montréal.

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