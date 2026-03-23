Rencontrée par les enquêteurs de la SQ

La mère de 29 ans qui était recherchée dans la foulée de l'alerte Amber déclenchée dimanche matin à Trois-Rivières, a été rencontrée par les enquêteurs de la Sûreté du Québec avant d'être libérée sous promesse de comparaître.

Bien que les accusations officielles ne soient pas encore confirmées par le DPCP, on peut vraisemblablement s'attendre à des chefs d'accusation d'enlèvement.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle explique que les deux enfants, âgés de deux et quatre ans, ont été retrouvés sains et saufs à Saint-Paulin, en Mauricie, grâce à la vigilance et à la collaboration cruciale du public à la suite du signalement.

Malgré le caractère brusque de l'alerte tôt le matin, elle rappelle aussi que cet événement démontre une fois de plus l'efficacité du système pour mobiliser la population rapidement.