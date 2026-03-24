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Hockey
Match des Canadiens contre la Caroline

«Psychologiquement, c'est important de battre les Hurricanes ce soir»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 mars 2026 17:16

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Martin McGuire
Martin McGuire
«Psychologiquement, c'est important de battre les Hurricanes ce soir»
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal feront face aux Hurricaines de la Caroline, mardi soir. Il s'agit d'une rencontre importante, puisque le Tricolore doit préserver sa place en série dans un classement serré.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal, Martin McGuire, mettre la table pour cette rencontre, mardi, au micro du chroniqueur Meeker Guerrier. 

«Pour les Canadiens, ce serait très significatif de battre une top équipe de leur conférence, puis une équipe contre laquelle, mis à part le match du 1ᵉʳ janvier dernier, a l'habitude d'avoir beaucoup de succès contre eux. Martin St-Louis l'a dit dans le point de presse: on a une occasion ce soir. Mentalement, psychologiquement, c'est important de battre les Hurricanes ce soir, plus même que pour les deux points.»

Martin McGuire,

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