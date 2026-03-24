Match des Canadiens contre la Caroline

Les Canadiens de Montréal feront face aux Hurricaines de la Caroline, mardi soir. Il s'agit d'une rencontre importante, puisque le Tricolore doit préserver sa place en série dans un classement serré.
Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal, Martin McGuire, mettre la table pour cette rencontre, mardi, au micro du chroniqueur Meeker Guerrier.
«Pour les Canadiens, ce serait très significatif de battre une top équipe de leur conférence, puis une équipe contre laquelle, mis à part le match du 1ᵉʳ janvier dernier, a l'habitude d'avoir beaucoup de succès contre eux. Martin St-Louis l'a dit dans le point de presse: on a une occasion ce soir. Mentalement, psychologiquement, c'est important de battre les Hurricanes ce soir, plus même que pour les deux points.»