Match des Canadiens contre la Caroline

Les Canadiens de Montréal feront face aux Hurricaines de la Caroline, mardi soir. Il s'agit d'une rencontre importante, puisque le Tricolore doit préserver sa place en série dans un classement serré.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal, Martin McGuire, mettre la table pour cette rencontre, mardi, au micro du chroniqueur Meeker Guerrier.