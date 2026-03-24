Drame d'Air Canada

L'enquête sur la collision entre un jet Bombardier d'Air Canada Express et un camion de pompiers à l'aéroport LaGuardia progresse avec la récupération des boîtes noires.

L'accident, qui a coûté la vie aux deux pilotes, semble résulter d'une erreur humaine: un contrôleur aérien aurait autorisé le camion à traverser la piste alors que l'avion était en phase d'atterrissage à 170 km/h.

Malgré les appels frénétiques de la tour de contrôle pour stopper le véhicule, l'impact n'a pu être évité.

Écoutez Richard Châteauvert, journaliste, correspondant à New York et Marc-Antoine Plourde, commandant de bord, en discuter avec Patrick Lagacé.