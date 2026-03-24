 Aller au contenu
Société
Michael Rousseau et le français

Condoléances en anglais: le PDG d'Air Canada sous le feu des critiques

par 98.5

0:00
15:27

Entendu dans

Radio textos

le 24 mars 2026 11:04

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Condoléances en anglais: le PDG d'Air Canada sous le feu des critiques
Michael Rousseau, PDG d’Air Canada, a suscité l’indignation après avoir réagi presque exclusivement en anglais à la collision mortelle d’un avion Air Canada à New York impliquant le pilote québécois Antoine Forest. / AP Photo/Seth Wenig

Un accident d'avion à New York a coûté la vie à un pilote québécois.

Dans une vidéo de réaction, le PDG d'air Canada Michael Rousseau ne prononce que deux mots de français: «Merci» et «Bonsoir».

Alors qu'il a suivi des centaines d'heures de cours de francisation, cette absence de compassion dans la langue de la victime scandalise la population et ses propres employés.

Patrick Howe analyse pourquoi ce «test» raté pourrait marquer une rupture définitive avec le public francophone.

Écoutez le président de la firme de relations publiques Consulat RP en discuter avec Marie-Eve Tremblay. 

«La deuxième phase d'une gestion de crise, c'est de rassurer la clientèle, rassurer la population, rassurer les usagers. Et ça, s'il est pas capable de le faire dans les deux langues officielles, ça va être un véritable problème.»

Patrick Howe

Vous aimerez aussi

Le droit aux animaux de compagnie: un casse-tête pour les propriétaires?
La commission
Le droit aux animaux de compagnie: un casse-tête pour les propriétaires?
0:00
13:10
Réformer la loi P38: «Ça ne suffira pas, c'est juste le début» -Luc Ferrandez
Lagacé le matin
Réformer la loi P38: «Ça ne suffira pas, c'est juste le début» -Luc Ferrandez
0:00
9:05

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
L'intelligence artificielle au service de Marketplace
Rattrapage
Faciliter la vie des vendeurs et des acheteurs
L'intelligence artificielle au service de Marketplace
Pour ou contre les chiens dans les appartements locatifs?
Rattrapage
Un jugement du TAL change la donne
Pour ou contre les chiens dans les appartements locatifs?
Les parents privilégient l'accès aux services au détriment des signes religieux
Rattrapage
Débats sur la laïcité et places en garderie
Les parents privilégient l'accès aux services au détriment des signes religieux
La fin du mythe du Bigfoot et un mystérieux signal radio en Iran
Rattrapage
Les actualités paranormales avec Christian Page
La fin du mythe du Bigfoot et un mystérieux signal radio en Iran
Longévité: peut-on vraiment déjouer notre propre date de péremption?
Rattrapage
Tenter de vivre 200 ans
Longévité: peut-on vraiment déjouer notre propre date de péremption?
«Créer un registre, c'est une excellent idée, mais pas besoin d'être public»
Rattrapage
Un registre public pour les agresseurs conjugaux?
«Créer un registre, c'est une excellent idée, mais pas besoin d'être public»
Les pères devraient-ils avoir le même congé parental que les mères?
Rattrapage
Boys club
Les pères devraient-ils avoir le même congé parental que les mères?
Le pouvoir des mots: quand la parole sauve ou brise le couple
Rattrapage
Journée internationale de la francophonie
Le pouvoir des mots: quand la parole sauve ou brise le couple
Cohue autour d'une épicerie au rabais: l'analyse d'une psychologue
Rattrapage
La faim justifie-t-elle l'incivilité?
Cohue autour d'une épicerie au rabais: l'analyse d'une psychologue
«Mes problèmes de colère du passé, je les canalise dans mes personnages»
Rattrapage
Longue entrevue avec Normand D'Amour
«Mes problèmes de colère du passé, je les canalise dans mes personnages»
Le Québec, «champion fiscal de l’Amérique»: un titre à nuancer
Rattrapage
La saison des déclarations de revenus
Le Québec, «champion fiscal de l’Amérique»: un titre à nuancer
«L'annulation n'est pas une bonne idée, mais il y a des nuances à apporter»
Rattrapage
Une conférence à l'Université Laval dérange
«L'annulation n'est pas une bonne idée, mais il y a des nuances à apporter»
«Ne m’appelez pas Roxana»: les dessous d’un vaste trafic d’enfants en Roumanie
Rattrapage
Vidéo
Une victime québécoise raconte
«Ne m’appelez pas Roxana»: les dessous d’un vaste trafic d’enfants en Roumanie
Regarder14:31Marie-Eve Tremblay
Pour financer notre culture: doit-on payer nos billets plus cher?
Rattrapage
Spectacles québécois et achat local
Pour financer notre culture: doit-on payer nos billets plus cher?