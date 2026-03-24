Michael Rousseau et le français

Un accident d'avion à New York a coûté la vie à un pilote québécois.

Dans une vidéo de réaction, le PDG d'air Canada Michael Rousseau ne prononce que deux mots de français: «Merci» et «Bonsoir».

Alors qu'il a suivi des centaines d'heures de cours de francisation, cette absence de compassion dans la langue de la victime scandalise la population et ses propres employés.

Patrick Howe analyse pourquoi ce «test» raté pourrait marquer une rupture définitive avec le public francophone.

Écoutez le président de la firme de relations publiques Consulat RP en discuter avec Marie-Eve Tremblay.