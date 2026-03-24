Un jugement du TAL change la donne

Un vent de changement souffle sur le marché locatif québécois.

À la suite d'un jugement récent du Tribunal administratif du logement (TAL), une personne a obtenu le droit de garder son chien malgré une interdiction formelle au bail.

S'appuyant sur la Charte des droits et libertés, la juge a reconnu l'animal comme un membre de la famille à part entière.

Est-ce le début de la fin pour les clauses «sans animaux»?

Écoutez Me Sophie Gaillard, Directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques et gouvernementales à la SPCA et Me Anne-France Goldwater, avocate spécialisée en droit de la famille, expliquer le tout, mardi à Radio textos.