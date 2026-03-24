 Aller au contenu
Société
Un jugement du TAL change la donne

Pour ou contre les chiens dans les appartements locatifs?

par 98.5

0:00
26:07

Entendu dans

Radio textos

le 24 mars 2026 11:45

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Pour ou contre les chiens dans les appartements locatifs?
Le débat porte sur la légalité des clauses interdisant les animaux dans les baux de location au Québec Une question qui divise beaucoup les propriétaires et les locataires. / Halfpoint/ Adobe Stock

Un vent de changement souffle sur le marché locatif québécois.

À la suite d'un jugement récent du Tribunal administratif du logement (TAL), une personne a obtenu le droit de garder son chien malgré une interdiction formelle au bail.

S'appuyant sur la Charte des droits et libertés, la juge a reconnu l'animal comme un membre de la famille à part entière.

Est-ce le début de la fin pour les clauses «sans animaux»? 

Écoutez Me Sophie Gaillard, Directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques et gouvernementales à la SPCA et Me Anne-France Goldwater, avocate spécialisée en droit de la famille, expliquer le tout, mardi à Radio textos

Vous aimerez aussi

Jeffrey Epstein vivant en Floride? La vidéo de son sosie qui enflamme le Web
Lagacé le matin
Jeffrey Epstein vivant en Floride? La vidéo de son sosie qui enflamme le Web
0:00
3:00
Condoléances en anglais: le PDG d'Air Canada sous le feu des critiques
Radio textos
Condoléances en anglais: le PDG d'Air Canada sous le feu des critiques
0:00
15:27

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
L'intelligence artificielle au service de Marketplace
Rattrapage
Faciliter la vie des vendeurs et des acheteurs
L'intelligence artificielle au service de Marketplace
Condoléances en anglais: le PDG d'Air Canada sous le feu des critiques
Rattrapage
Michael Rousseau et le français
Condoléances en anglais: le PDG d'Air Canada sous le feu des critiques
Les parents privilégient l'accès aux services au détriment des signes religieux
Rattrapage
Débats sur la laïcité et places en garderie
Les parents privilégient l'accès aux services au détriment des signes religieux
La fin du mythe du Bigfoot et un mystérieux signal radio en Iran
Rattrapage
Les actualités paranormales avec Christian Page
La fin du mythe du Bigfoot et un mystérieux signal radio en Iran
Longévité: peut-on vraiment déjouer notre propre date de péremption?
Rattrapage
Tenter de vivre 200 ans
Longévité: peut-on vraiment déjouer notre propre date de péremption?
«Créer un registre, c'est une excellent idée, mais pas besoin d'être public»
Rattrapage
Un registre public pour les agresseurs conjugaux?
«Créer un registre, c'est une excellent idée, mais pas besoin d'être public»
Les pères devraient-ils avoir le même congé parental que les mères?
Rattrapage
Boys club
Les pères devraient-ils avoir le même congé parental que les mères?
Le pouvoir des mots: quand la parole sauve ou brise le couple
Rattrapage
Journée internationale de la francophonie
Le pouvoir des mots: quand la parole sauve ou brise le couple
Cohue autour d'une épicerie au rabais: l'analyse d'une psychologue
Rattrapage
La faim justifie-t-elle l'incivilité?
Cohue autour d'une épicerie au rabais: l'analyse d'une psychologue
«Mes problèmes de colère du passé, je les canalise dans mes personnages»
Rattrapage
Longue entrevue avec Normand D'Amour
«Mes problèmes de colère du passé, je les canalise dans mes personnages»
Le Québec, «champion fiscal de l’Amérique»: un titre à nuancer
Rattrapage
La saison des déclarations de revenus
Le Québec, «champion fiscal de l’Amérique»: un titre à nuancer
«L'annulation n'est pas une bonne idée, mais il y a des nuances à apporter»
Rattrapage
Une conférence à l'Université Laval dérange
«L'annulation n'est pas une bonne idée, mais il y a des nuances à apporter»
«Ne m’appelez pas Roxana»: les dessous d’un vaste trafic d’enfants en Roumanie
Rattrapage
Vidéo
Une victime québécoise raconte
«Ne m’appelez pas Roxana»: les dessous d’un vaste trafic d’enfants en Roumanie
Regarder14:31Marie-Eve Tremblay
Pour financer notre culture: doit-on payer nos billets plus cher?
Rattrapage
Spectacles québécois et achat local
Pour financer notre culture: doit-on payer nos billets plus cher?