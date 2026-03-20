Pourquoi les hommes hésitent-ils encore à prendre leur congé parental?

Entre les pressions financières, la charge mentale partagée et le désir de créer un lien d'attachement unique, nos intervenants livrent des témoignages poignants sur leur propre expérience de la paternité.

Un échange sincère qui redéfinit ce que signifie «être père» aujourd'hui, de la naissance à la complicité de l'adolescence.

Écoutez le Boys club aborder le sujet, avec Mathieu M. Blanchet, neurologue, psychologue clinicien, Hugo Meunier, rédacteur en chef du magazine Urbania et Jonathan Roberge, humoriste, animateur, vendredi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.