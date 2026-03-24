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Techno
Faciliter la vie des vendeurs et des acheteurs

L'intelligence artificielle au service de Marketplace

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 24 mars 2026 12:06

Avec

François Charron
François Charron
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
L'intelligence artificielle au service de Marketplace
La vie numérique avec François Charron / Cogeco Média

La plateforme de vente en ligne Marketplace, de Meta, intègre désormais l'intelligence artificielle pour faciliter la vie des vendeurs et des acheteurs.

Pour les vendeurs, l'IA peut dorénavant suggérer des titres et des descriptions détaillées à partir des photos téléversées, incluant des spécificités techniques comme les dimensions ou le nombre de cylindres pour un véhicule.

De plus, l'IA propose des prix de vente réalistes basés sur les transactions récentes, évitant ainsi les surévaluations courantes.

Écoutez le chroniqueur François Charron aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

L'innovation la plus marquante concerne toutefois la gestion des communications. Pour contrer l'irritant majeur des questions répétitives dont la réponse se trouve déjà dans l'annonce, une nouvelle fonction permet à l'IA de répondre automatiquement aux messages des acheteurs potentiels.

Cette option, qui agit comme un adjoint administratif, ne transmet au vendeur que les questions nécessitant une intervention humaine réelle.

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