Une conférence à l'Université Laval dérange

La tenue d'une conférence à l'Université Laval en compagnie du député péquiste Alex Boissoneault, de l'essayiste Étienne-Alexandre Beauregard et de l'analyste géopolitique Benjamin Tremblay dérange un regroupement féministe qui plaide pour son annulation.

Le regroupement Féministe en mouvement de l’Université Laval reproche aux trois hommes de tenir des propos «traditionnalistes, discriminatoires, voire haineux».

Que pensez-vous de l'annulation d'un événement pour de telles raisons ?

Écoutez à ce sujet l'avocat et enseignant à la faculté de droit de l’Université de Montréal, Frédéric Bérard, au micro de Marie-Eve Tremblay.