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Politique provinciale
Une conférence à l'Université Laval dérange

«L'annulation n'est pas une bonne idée, mais il y a des nuances à apporter»

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 19 mars 2026 10:42

Avec

Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«L'annulation n'est pas une bonne idée, mais il y a des nuances à apporter»
Frédéric Bérard / Cogeco Média

La tenue d'une conférence à l'Université Laval en compagnie du député péquiste Alex Boissoneault, de l'essayiste Étienne-Alexandre Beauregard et de l'analyste géopolitique Benjamin Tremblay dérange un regroupement féministe qui plaide pour son annulation. 

Le regroupement Féministe en mouvement de l’Université Laval reproche aux trois hommes de tenir des propos «traditionnalistes, discriminatoires, voire haineux».

Que pensez-vous de l'annulation d'un événement pour de telles raisons ?

Écoutez à ce sujet l'avocat et enseignant à la faculté de droit de l’Université de Montréal, Frédéric Bérard, au micro de Marie-Eve Tremblay.

«L'annulation, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, notamment dans le milieu universitaire où c'est justement la place pour échanger des idées, pour brasser et pour se chicaner. (...) Il y a quand même pas mal de nuances à apporter. La liberté d'expression joue des deux bords, Étienne-Alexandre Beauregard a le droit de dire ce qu'il a à dire, mais les féministes ont aussi le droit de dire ce qu'elles ont à dire.»

Frédéric Bérard

Autres sujets abordés:

  • Des gilets pare-balles pour les employés de la SPCA ? Frédéric Bérard, qui travaille également pour l'organisme, fait le point sur la dure réalité avec laquelle doit composer la SPCA;

  • Des études établissent d'ailleurs un lien étroit entre la cruauté animale et la violence conjugale.

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