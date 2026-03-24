Les questions sont nombreuses à la suite de l'accident survenu à l'aéroport de LaGuardia qui a coûté la vie au pilote et à son assistant dimanche soir à New York.

Des problèmes de communication et des erreurs de contrôle aérien dans cet aéroport ultra-achalandé ont été signalés par des pilotes au cours des deux dernières années.

Selon ce que rapporte CNN, au moins 12 rapports en ce sens ont été rapportés.

De plus, les équipements dans plusieurs aéroports américains sont désuets.

Écoutez Philippe Doyon-Poulin, professeur en génie industriel à Polytechnique Montréal et spécialiste du facteur humain en aviation, faire le point mardi à Lagacé le matin.