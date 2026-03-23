Un registre public pour les agresseurs conjugaux?

Dans sa chronique lundi matin, Stéphane Gendron commente la proposition de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ) de créer un registre public pour les multirécidivistes en matière de violence conjugale.

Inspiré de la «loi de Clare» en Angleterre, ce projet permettrait aux citoyens de vérifier les antécédents d'un partenaire potentiel afin de prévenir de nouveaux drames.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Gendron aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.