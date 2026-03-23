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Société
Tenter de vivre 200 ans

Longévité: peut-on vraiment déjouer notre propre date de péremption?

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 23 mars 2026 11:36

Avec

Isabelle Huot
Isabelle Huot
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Longévité: peut-on vraiment déjouer notre propre date de péremption?
Isabelle Huot / Cogeco Média

Imaginez ne manger qu'un seul repas par jour à 10 h le matin, porter un masque N95 en permanence et troquer votre manteau d'hiver contre une simple «graisse brune» pour brûler des calories. 

Un mode de vie un peu radical, n'est-ce pas?

C'est le quotidien du Dr Andrew Sheridan, un généticien qui s'est mis en tête de souffler 200 bougies.

Entre fascination et scepticisme, nos experts se demandent: à quoi bon vivre deux siècles si on oublie de savourer la vie en chemin? 

Écoutez Dr Benoit Heppell, médecin de famille, et Isabelle Huot, docteure en nutrition, donner leur avis à ce sujet, lundi, à l'émission Radio textos.

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