Tenter de vivre 200 ans

Imaginez ne manger qu'un seul repas par jour à 10 h le matin, porter un masque N95 en permanence et troquer votre manteau d'hiver contre une simple «graisse brune» pour brûler des calories.

Un mode de vie un peu radical, n'est-ce pas?

C'est le quotidien du Dr Andrew Sheridan, un généticien qui s'est mis en tête de souffler 200 bougies.

Entre fascination et scepticisme, nos experts se demandent: à quoi bon vivre deux siècles si on oublie de savourer la vie en chemin?

Écoutez Dr Benoit Heppell, médecin de famille, et Isabelle Huot, docteure en nutrition, donner leur avis à ce sujet, lundi, à l'émission Radio textos.