Spectacles québécois et achat local

Devant l’inflation, faut-il augmenter le prix des billets de spectacle au risque de créer une culture élitiste? Nicolas Duvernois en discute avec Marie-Eve Tremblay.

Il dénonce aussi le «bleu-blanchiment», cette pratique marketing trompeuse consistant à faire passer des produits étrangers pour québécois. Manipulation des étiquettes et manque de surveillance gouvernementale... le consommateur se retrouve souvent floué.

Écoutez Nicolas Duvernois, fondateur et pdg de Duvernois esprits créatifs, en discussion avec Marie-Eve Tremblay, mercredi à Radio textos.