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Arts et spectacles
Spectacles québécois et achat local

Pour financer notre culture: doit-on payer nos billets plus cher?

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 18 mars 2026 11:40

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Nicolas Duvernois
Nicolas Duvernois
Pour financer notre culture: doit-on payer nos billets plus cher?
Nicolas Duvernois / Cogeco Média

Devant l’inflation, faut-il augmenter le prix des billets de spectacle au risque de créer une culture élitiste? Nicolas Duvernois en discute avec Marie-Eve Tremblay. 

Il dénonce aussi le «bleu-blanchiment», cette pratique marketing trompeuse consistant à faire passer des produits étrangers pour québécois. Manipulation des étiquettes et manque de surveillance gouvernementale... le consommateur se retrouve souvent floué. 

Écoutez Nicolas Duvernois, fondateur et pdg de Duvernois esprits créatifs, en discussion avec Marie-Eve Tremblay, mercredi à Radio textos

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